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17:38, 14 сентября 2023Бывший СССР

Названа причина неготовности Украины к длительному конфликту

Соскин: Украина не готова к длительному конфликту из-за отсутствия ресурсов

Фото: Reuters

Украина не готова к длительному конфликту из-за отсутствия ресурсов, поэтому республике придется пойти на прекращение огня. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», — сказал он.

Соскин подчеркнул, что за полтора года Украина понесла большие потери во всех сферах, в том числе экономической, финансовой и демографической. По его словам, у Киева нет ресурса на продолжение конфликта даже на следующие шесть месяцев.

Ранее философ и политолог Сергей Дацюк предрек начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта с Россией. Он указал на то, что сейчас в стране врагами считаются не только россияне, но и большая часть самих украинцев.

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    Кристина Есикова
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