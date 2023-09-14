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08:19, 14 сентября 2023Мир

В Британии призвали Трампа не сворачивать поддержку Украины после переизбрания

Spectator: Борис Джонсон призвал Трампа не отказываться от поддержки Украины

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Экс-президент США Дональд Трамп не должен отказываться от поддержки Украины в случае переизбрания на пост главы государства в 2024 году. С таким призывом в статье для британского журнала The Spectator выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам экс-премьера, военная победа России и последующий политический успех российского лидера Владимира Путина «стала бы катастрофой для Запада и американского руководства», в особенности для президента США, ставящего перед собой «вернуть Америке былое величие».

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Джонсон отметил, что продолжение военной поддержки Украины ее западными союзниками и Вашингтоном в частности будет означать, что Запад «действительно заботится о демократии».

Ранее Джонсон заявил, что Западу следует быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без дополнительных условий. Политик отметил, что НАТО следует дать Киеву знак, что он сможет присоединиться к альянсу по окончании боевых действий.

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    Глеб Бажуткин
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