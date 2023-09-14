Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 14 сентября 2023Мир

В Евросоюзе раскрыли критерии при исключении лиц из санкционных списков

В ЕК объяснили, что бизнесмены РФ больше не подходят под санкционные критерии ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Вышедшие из-под санкций Европейского союза (ЕС) предприниматели России больше не подходят под критерии, по которым их изначально и внесли в эти списки. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что санкции ЕС периодически пересматриваются. «Когда страны-члены в ходе пересмотра устанавливают, что более нет юридических обоснований для сохранения конкретных лиц под санкциями, то они исключаются из списков», — утверждает Стано.

Кроме того, он рассказал, что под персональными санкциями сейчас находятся почти 1,8 тысячи физических лиц и организаций, все это связано с конфликтом на Украине. В ходе очередного пересмотра ограничений было решено исключить только 10 лиц из санкционного списка.

Стано отметил, что причины, по которым были сняты санкции с российских предпринимателей, разнятся. В частности, это может быть смерть человека или в том случае, когда конкретные лица доказывают ЕС, что они больше не подходят под критерии включения в списки.

Ранее были раскрыты имена выведенных из-под европейских санкций россиян. Утверждалось, что решение ЕС об ограничениях относятся к экс-главе Ozon Александру Шульгину. Помимо этого, выведены из-под санкций совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов и глава ЕСН Григорий Березкин.

13 сентября Совет Евросоюза сообщил об исключении из-под санкций четырех россиян, внесенных в списки за «угрозу подрыва территориальной целостности и независимости Украины». При этом в тот момент их имена раскрывать не стали.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

    Возбуждено дело после избиения российскими школьниками юноши-инвалида

    Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

    Жителям европейского города запретят топить дома углем

    Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

    Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

    В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

    Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости