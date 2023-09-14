В Евросоюзе раскрыли критерии при исключении лиц из санкционных списков

В ЕК объяснили, что бизнесмены РФ больше не подходят под санкционные критерии ЕС

Вышедшие из-под санкций Европейского союза (ЕС) предприниматели России больше не подходят под критерии, по которым их изначально и внесли в эти списки. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что санкции ЕС периодически пересматриваются. «Когда страны-члены в ходе пересмотра устанавливают, что более нет юридических обоснований для сохранения конкретных лиц под санкциями, то они исключаются из списков», — утверждает Стано.

Кроме того, он рассказал, что под персональными санкциями сейчас находятся почти 1,8 тысячи физических лиц и организаций, все это связано с конфликтом на Украине. В ходе очередного пересмотра ограничений было решено исключить только 10 лиц из санкционного списка.

Стано отметил, что причины, по которым были сняты санкции с российских предпринимателей, разнятся. В частности, это может быть смерть человека или в том случае, когда конкретные лица доказывают ЕС, что они больше не подходят под критерии включения в списки.

Ранее были раскрыты имена выведенных из-под европейских санкций россиян. Утверждалось, что решение ЕС об ограничениях относятся к экс-главе Ozon Александру Шульгину. Помимо этого, выведены из-под санкций совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов и глава ЕСН Григорий Березкин.

13 сентября Совет Евросоюза сообщил об исключении из-под санкций четырех россиян, внесенных в списки за «угрозу подрыва территориальной целостности и независимости Украины». При этом в тот момент их имена раскрывать не стали.