Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 14 сентября 2023Силовые структуры

В России признали нежелательной деятельность финской организации

Генпрокуратура признала нежелательной в России EastCham Finland
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России финской неправительственной организации EastCham Finland. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Решение принято по итогам проверки, которая установила, что организацию создали в 2001 году, у нее имеется представительство в Петербурге, которое возглавляет старший исполнительный директор Яана Реколайнен, гражданка Финляндии. После начала специальной военной операции руководство организации осудило действия России и резко изменило направление деятельности.

EastCham Finland поддерживает Украину и принуждает другие иностранные компании отказываться от сотрудничества с российской стороной. Также организация консультирует участников рынка по вопросу незаконных способов ухода из России.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

    Россиян научат зарабатывать в соцсетях по-новому

    Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

    Россиянам раскрыли визуально стройнящий предмет гардероба

    Бывший сотрудник Канье Уэста подал в суд на исполнителя

    В Латвии предложили запретить преподавание русского языка в школах

    Раскрыто состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки

    В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

    В Петербурге один за другим столкнулись десять автомобилей и попали на видео

    Резиденцию британского посла в центре Москвы захотели отдать патриотам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости