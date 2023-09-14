В России признали нежелательной деятельность финской организации

Генпрокуратура признала нежелательной в России EastCham Finland

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России финской неправительственной организации EastCham Finland. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Решение принято по итогам проверки, которая установила, что организацию создали в 2001 году, у нее имеется представительство в Петербурге, которое возглавляет старший исполнительный директор Яана Реколайнен, гражданка Финляндии. После начала специальной военной операции руководство организации осудило действия России и резко изменило направление деятельности.

EastCham Finland поддерживает Украину и принуждает другие иностранные компании отказываться от сотрудничества с российской стороной. Также организация консультирует участников рынка по вопросу незаконных способов ухода из России.