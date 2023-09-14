Россиянин пошел за грибами и нашел взрывоопасный снаряд
В Перми 49-летний местный житель отправился за грибами и нашел ржавый боевой снаряд калибра 100 миллиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел 19 августа. По данным издания, мужчина решил отнести боеприпас в музей «Оружие Победы». Сотрудники учреждения решили поместить артиллерийский снаряд в экспозицию. Спустя три недели, 5 сентября, боеприпас перевезли в музей Пермских древностей, в котором его также выставили среди других экспонатов. Лишь 12 сентября находку решили изучить внимательнее.
Выяснилось, что взрыватель в головной части снаряда цел и снаряд боевой. В настоящее время боеприпас находится под охраной полицейских. Позже его заберут саперы для уничтожения.
Житель Минеральных Вод пошел за грибами и нашел черную спортивную сумку с 35 гранатами.