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01:54, 14 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин пошел за грибами и нашел взрывоопасный снаряд

Отправившийся за грибами житель Перми нашел боевой снаряд и передал его музею

Фото: Telegram-канал «112»

В Перми 49-летний местный житель отправился за грибами и нашел ржавый боевой снаряд калибра 100 миллиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 19 августа. По данным издания, мужчина решил отнести боеприпас в музей «Оружие Победы». Сотрудники учреждения решили поместить артиллерийский снаряд в экспозицию. Спустя три недели, 5 сентября, боеприпас перевезли в музей Пермских древностей, в котором его также выставили среди других экспонатов. Лишь 12 сентября находку решили изучить внимательнее.

Выяснилось, что взрыватель в головной части снаряда цел и снаряд боевой. В настоящее время боеприпас находится под охраной полицейских. Позже его заберут саперы для уничтожения.

Житель Минеральных Вод пошел за грибами и нашел черную спортивную сумку с 35 гранатами.

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    Марина Совина
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