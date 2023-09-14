Италия отказалась конфисковывать автомобили и личные вещи россиян

Глава GIM Unimpresa: Италия не будет конфисковывать автомобили россиян

Италия не станет конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при въезде в страну. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, регламент Европейского союза позволяет странам-членам ЕС по своему усмотрению применять санкции в отношении граждан РФ. Глава GIM Unimpresa также назвал провокацией изъятие личных вещей у россиян при их пересечении границы ЕС.

Ранее российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ.

10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.