В Харькове охранник посоветовал украинской журналистке снять кастрюлю с головы

Охранник в Харькове посоветовал журналистке Уманской снять кастрюлю с головы

В Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку снять кастрюлю с головы в ответ на требования перейти на украинскую речь. Видео конфликта опубликовало агентство УНИАН.

Женщина заявила, что охраннику, что он обязан общаться с ней на украинском языке. «Ничего я никому не обязан, кастрюлю с головы сними», — ответил мужчина.

Журналистка пригрозила вызовом Службы безопасности Украины (СБУ) и назвала высказывание «лозунгом пророссийской сволочи», но охранник продолжил общаться на русском языке.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. По его мнению, стране «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».