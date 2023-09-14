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02:58, 14 сентября 2023Мир

В Японии пожаловались на испортившийся из-за украинского конфликта напиток

Asahi Shimbun: из-за украинского конфликта в Японии снизилось качество кофе

Фото: Clay Banks / Reuters

Украинский конфликт негативно отразился на качестве поставляемого в Японию кофе, пожаловалась обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки.

По ее словам, вкус напитка ухудшился, а сам кофе подорожал на фоне антироссийских санкций. Журналистка пояснила, что кофе в страну привозят из Колумбии, где местные фермеры сократили количество используемых азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев. «Если вы живете в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не дает того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине», — заявила она.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст раскритиковал введение немецкими властями антироссийских санкций. Он отметил, что такое решение сильнее ударило по Германии, а не по России.

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    Марина Совина
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