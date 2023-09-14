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17:40, 14 сентября 2023Культура

Задержанная с наркотиками актриса Искандер собирала деньги на лечение матери

KP.RU: Задержанная с наркотиками Искандер собирала деньги на лечение матери

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова), которую задержали с двумя килограммами мефедрона, собирала деньги на лечение матери. Об этом KP.RU рассказали друзья артистки.

По словам знакомых, некоторое время назад Искандер вернулась из Москвы в Челябинск. «Ей негде было жить, просила кого-нибудь приютить. Деньги нужны были для мамы — у нее обнаружили рак, требовалось дорогостоящее лечение. Рамиля просила о помощи у друзей, говорила, что даже продала какую-то квартиру. Возможно, именно это подвигло ее связаться с наркотиками. Она мать-одиночка, сына надо поднимать, а тут еще такое, да и все-таки жить она привыкла в комфорте», — рассказали собеседники издания, отметив, что не знают, могла ли актриса сама употреблять запрещенные вещества.

Ранее стало известно, что 29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

Рамиля Искандер сыграла во многих сериалах и фильмах. В российском прокате ее голосом говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, а также героиня Скарлетт Йоханссон в фильме Вуди Аллена «Вика Кристина Барселона».

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