Выявлен важный для здоровья ребенка компонент грудного молока

Выявлены важные для иммунной функции младенцев компоненты грудного молока

Китайские ученые выявили важный компонент грудного молока, который важен для здоровья кишечника ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

В работе специалистам впервые удалось продемонстрировать иммунную функцию белков грудного молока. Для этого они изучили состав молока 23 матерей при помощи жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, а также образцы микробиома их детей, применив секвенирование рРНК и другие методы. Авторы сконцентрировали свое внимание на девяти молочных белках, включая остеопонтин, лактальбумин и κ-казеин, потому что недавно было обнаружено, что они способствуют раннему развитию ребенка.

Они заметили, что между концентрацией белков и двумя полезными колониями бактерий существует сильная корреляция. В частности, такими оказались бактерии Clostridium butyricum и Parabacteroides distasonis, которые используются в качестве пробиотиков для людей и животных. Именно различия в белковом составе грудного молока у разных матерей во многом объясняют различия в количестве ключевых полезных микробов в кишечнике их детей. Команда считает, что эти белки играют важную роль в иммунной функции кишечного микробиома у людей.

В июле 2023 года ученые из разных стран пришли к выводу, что миоинозитол в грудном молоке необходим для здорового развития мозга у младенцев. Это вещество помогает формировать новые нейроны и связи между ними.