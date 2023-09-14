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04:53, 14 сентября 2023Наука и техника

Выявлен важный для здоровья ребенка компонент грудного молока

Выявлены важные для иммунной функции младенцев компоненты грудного молока

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые выявили важный компонент грудного молока, который важен для здоровья кишечника ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

В работе специалистам впервые удалось продемонстрировать иммунную функцию белков грудного молока. Для этого они изучили состав молока 23 матерей при помощи жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, а также образцы микробиома их детей, применив секвенирование рРНК и другие методы. Авторы сконцентрировали свое внимание на девяти молочных белках, включая остеопонтин, лактальбумин и κ-казеин, потому что недавно было обнаружено, что они способствуют раннему развитию ребенка.

Они заметили, что между концентрацией белков и двумя полезными колониями бактерий существует сильная корреляция. В частности, такими оказались бактерии Clostridium butyricum и Parabacteroides distasonis, которые используются в качестве пробиотиков для людей и животных. Именно различия в белковом составе грудного молока у разных матерей во многом объясняют различия в количестве ключевых полезных микробов в кишечнике их детей. Команда считает, что эти белки играют важную роль в иммунной функции кишечного микробиома у людей.

В июле 2023 года ученые из разных стран пришли к выводу, что миоинозитол в грудном молоке необходим для здорового развития мозга у младенцев. Это вещество помогает формировать новые нейроны и связи между ними.

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    Елена Апазиди
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