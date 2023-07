Выявлен важный для развития мозга компонент грудного молока

PNAS: выявлен компонент грудного молока, важный для развития мозга младенцев

Международная команда ученых выявила компонент натурального грудного молока, который важен для здорового развития мозга у младенцев. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Предыдущие исследования показали, что грудное молоко полезно для когнитивного развития детей, но точно объяснить этот механизм не удавалось. Тогда специалисты предположили, что грудное молоко содержит определенные неустановленные компоненты, которые обеспечивают эти преимущества.

Теперь авторы провели подробный анализ образцов молока, сданных матерями в период лактации в трех разных странах. Три разные географические зоны были выбраны неслучайно — исследователи предположили, что микроэлементы, присутствующие во всех образцах, могут играть важную роль, независимо от диеты, расы и места проживания.

Они обнаружили, что вещество миоинозитол способствует формированию нейронов и связи между ними в мозге младенцев. Это небольшая циклическая молекула сахара также содержится в обычном рационе питания взрослых, в том числе во фруктах и злаках. Миоинозитол был зафиксирован во всех образцах грудного молока в высоких концентрациях на ранних стадиях лактации, а со временем его уровни постепенно сокращались. Открытие может лечь в основу для диетических рекомендаций по питанию детей.