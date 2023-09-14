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13:34, 14 сентября 2023Спорт

Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров

ОКР выплатит компенсации членам олимпийской сборной в случае пропуска турниров

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российские спортсмены получат компенсации в случае пропуска крупных международных турниров. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит РИА Новости.

«Спортсмены, которые принимали участие в Олимпиадах и по-прежнему продолжают карьеры, будут получать единовременные выплаты. В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тысяч рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх», — заявил он.

По словам Позднякова, другие члены олимпийской команды получат по 150 тысяч рублей.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже. Однако окончательное решение об участии россиян в турнире на данный момент не принято.

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    Андрей Стрельцов
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