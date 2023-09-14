11 голых мужчин и женщин появились за окном дома на оживленной улице

В Колумбии очевидцы засняли 11 голых мужчин и женщин, которые появились у панорамного окна в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщает Daily Star.

Странную компанию заметили в городе Медельин в департаменте Антьокия. Как рассказали свидетели, сначала обнаженных было семеро, а потом к ним присоединились еще четверо. Один из очевидцев заснял голых людей на видео из здания напротив.

Местные жители выразили возмущение поведением неизвестных. «Наверное, они в какой-то секте, или что-то подобное. Это очень нехороший поступок», — заявил один из горожан. «Метеорит, пожалуйста», — написал другой.

Позже выяснилось, что компания не впервые привлекает внимание общественности голыми выходками, однако их цели пока неизвестны. Жители дома, судя по всему, также пока не писали заявлений в полицию на беспокойных соседей.

Ранее сообщалось, что в Австралии неизвестная пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Инцидент произошел в городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс.

