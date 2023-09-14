Вулканы Камчатки отказались вносить в список ЮНЕСКО

Абрамченко: ЮНЕСКО не включило «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отказался вносить природный объект «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия. В него попадают те объекты, которым угрожает серьезная и конкретная опасность. О решении комитета заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в Telegram.

По ее словам, комитет счел внесение вулканов в список преждевременным, несмотря на усилия России по сохранению уникальных природных комплексов. «Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», — подчеркнула она.

Абрамченко добавила, что большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию и Египет, отметили усилия страны по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки». В настоящее время Минприроды России работает над созданием особо охраняемой природной территории на Камчатке и до 1 ноября должно подготовить нормативный правовой акт о создании национального парка, после чего документ будет внесен в правительство. В парке «Вулканы Камчатки» будет установлена охранная зона с особым режимом охраны и использования земельных участков и водных объектов.

Ранее в России уже жаловались на политизированность деятельности ЮНЕСКО. Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой отмечал, что в отношении России в международных организациях часто прослеживаются двойные стандарты и лицемерие, особенно после начала военных действий на Украине. Он также заявил, что в текущей ситуации стране следует прекратить членство в организации.