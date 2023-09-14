Бывшая жена осужденного Олега Митволя потребовала отменить их развод

Бывшая супруга Олега Митволя потребовала отменить ее развод с осужденным

Бывшая жена осужденного за хищение 900 миллионов рублей Олега Митволя потребовала отменить развод с супругом. Об этом в Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

Основанием для требования Людмилы Митволь стало непредоставление судом установленного законного трехмесячного срока для примирения сторон. Бывшая супруга Митволя утверждает, что требует полностью отменить решение о разводе из-за нарушения ее прав.

14 сентября Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе и дал ему четыре с половиной года колонии.