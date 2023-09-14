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20:31, 14 сентября 2023Экономика

В ОПЕК предупредили об энергетическом хаосе

ОПЕК: прогнозы по ископаемому топливу могут привести к энергетическому хаосу

Фото: Essam Al-sudani / Reuters

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о «начале конца» эпохи ископаемого топлива может спровоцировать энергетический хаос. Реализация подобного сценария приведет к ужасным последствиям для мировой экономики и ущербу для миллиардов людей, предупредил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам Аль-Гайс.

По его словам, отвергать ископаемые виды топлива было бы «крайне рискованно и непрактично». Опасность подобных прогнозов заключается в том, что они сопровождаются призывами к прекращению инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Вышеуказанная риторика в отношении видов топлива, которые по-прежнему обеспечивают более 80 процентов мирового энергетического баланса, чревата рисками кризиса «беспрецедентного» масштаба.

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Аль-Гайс заявил, что подобные прогнозы основаны скорее на идеологии, чем на фактических данных, и не берут в расчет технологический прогресс в отрасли, который способствует сокращению выбросов и усилению борьбы с глобальным потеплением. ОПЕК не игнорирует какие-либо источники энергии и технологии, однако считает необходимым, чтобы все заинтересованные стороны осознавали краткосрочные и долгосрочные энергетические реалии и риски.

Прогноз о «начале конца» эры ископаемого топлива был опубликован аналитиками МЭА 12 сентября. В отчете эксперты указали, что в настоящее время мир находится на «пороге исторического поворотного момента» и странам необходимо подготовиться к нему. Согласно подсчетам организации, пиковый спрос на нефть, природный газ и уголь будет достигнут уже в этом десятилетии. В дальнейшем все большее значение для глобальной энергетической системы будут иметь возобновляемые источники.

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    Анатолий Акулов
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