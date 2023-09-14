Бывший участник One Direction попал в больницу и находится в плохом состоянии

The Sun: певец Лиам Пейн находится в плохом состоянии в больнице

Бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн попал в больницу во время отпуска в Италии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкий к артисту источник.

Издание уточняет, что 30-летний Пейн и его девушка Кейт Кэссиди отмечали годовщину их отношений на озере Комо в Италии, когда артист почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую медицинскую помощь и поместили в больницу, где он находится до сих пор. «Лиам в плохом состоянии, но ему уже лучше. Наконец врачи смогут разобраться, что с ним происходит», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что певец останется под наблюдением врачей еще как минимум шесть дней, пока не будут получены результаты его анализов.

Ранее Пейн рассказал, что полностью отказался от спиртного после лечения в американской клинике.