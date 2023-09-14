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09:57, 14 сентября 2023Забота о себе

Бывший участник One Direction попал в больницу и находится в плохом состоянии

The Sun: певец Лиам Пейн находится в плохом состоянии в больнице
Лиам Пейн

Лиам Пейн. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн попал в больницу во время отпуска в Италии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкий к артисту источник.

Издание уточняет, что 30-летний Пейн и его девушка Кейт Кэссиди отмечали годовщину их отношений на озере Комо в Италии, когда артист почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую медицинскую помощь и поместили в больницу, где он находится до сих пор. «Лиам в плохом состоянии, но ему уже лучше. Наконец врачи смогут разобраться, что с ним происходит», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что певец останется под наблюдением врачей еще как минимум шесть дней, пока не будут получены результаты его анализов.

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    Екатерина Улитина
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