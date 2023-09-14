В Кремле подтвердили планы Путина встретиться с Лукашенко

Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретятся 15 сентября в Сочи

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 15 сентября в Сочи. Планы политиков подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, на 15 сентября «действительно запланированы контакты» политиков. Песков также отметил, что сегодня Белоруссия — это «ближайший союзник» России. В связи с этим лидеры обеих стран периодически как созваниваются, так и встречаются. В период подобных взаимодействий происходит «сверка часов, координация ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», добавил пресс-секретарь российского президента.

О том, что президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию, стало известно ранее в четверг, 14 сентября. Незадолго до этого местные СМИ сообщали, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию для переговоров с российским коллегой.