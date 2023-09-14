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19:01, 14 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин горящей денежной купюрой сжег два автомобиля и получил срок

В Петербурге россиянин сжег два автомобиля с помощью бензина и денежной купюры

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к полутора годам условного срока приговорен россиянин Кирилл Михневич. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, 23 марта 2023 года на улице Пулковская мужчина поджег горящую денежную купюру и с помощью нее и бензина поджег два автомобиля Lada Largus FS035L. В результате оба автомобиля выгорели полностью, а владевшая ими фирма понесла ущерб около двух миллионов рублей. Мужчина признал свою вину в ходе расследования. Дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее, сотрудники полиции города Камышина Волгоградской области задержали 42-летнего мужчину, повредившего 19 автомобилей во дворе многоквартирного дома.

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    Владимир Седов
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