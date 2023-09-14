Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

Польша надеется на приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Президент Польши Анджей Дуда надеется на приглашение Украины в НАТО по итогам проведения саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что этот вашингтонский саммит станет именно таким приглашением для Украины, — сказал президент, отметив, что США будут делать все как самый большой, самый сильный союзник, так как саммит будет юбилейным с возможными знаменательными решениями.

Он добавил, что данное решение будет историческим, так как выразит волю украинского народа на вступление в альянс, а также подтвердит значимость ценностей НАТО.

Ранее президент Польши заявил, что вступление Украины в НАТО является отдаленным вопросом. При этом, добавил польский лидер, перспектива присоединения Киева к НАТО все же реальна.