Бывший морской пехотинец США Берлетик: в состав России войдут новые территории

Украина перед началом мирных переговоров с Москвой лишится своих территорий, которые могут в дальнейшем войти в состав России. С таким заявлением в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его авторском YouTube-канале выступил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.

«Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров», — сказал отставной военный.

По словам Берлетика, все, кто уверен в возвращении Украиной ее территорий, «живут в мире абсолютных фантазий», потому что Россия никогда не будет на это готова.

Ранее бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер предрек скорое поражение Вооруженных сил Украины. По его мнению, это произойдет из-за нехватки резервов.