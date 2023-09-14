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14:34, 14 сентября 2023Россия

В Кремле рассказали о космическом подарке Путина Ким Чен Ыну

Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что презентованная перчатка несколько раз была в космосе. Ким Чен Ын, в свою очередь, подарил Путину карабин, сделанный северокорейскими мастерами.

«Были и другие подарки», — отметил Песков, но не стал уточнять, какие именно.

Об обмене подарками между представителями двух стран ранее сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи. В 2019 году Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну шашку и набор стаканов с подстаканниками.

Встреча президента России с лидером КНДР прошла 13 сентября на космодроме Восточный. Там же прошли переговоры: как в составе делегаций, так и один на один. Обсуждались экономическое взаимодействие, вопросы гуманитарного характера, ситуация в регионе и иные темы.

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    Евгения Куликова
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