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21:29, 14 сентября 2023Спорт

«Торпедо» забросило пять шайб за период и победило «Куньлунь Ред Стар»

«Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2 в матче КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Сначала 28-летний нападающий китайской команды Девин Броссо оформил дубль, поразив ворота соперников на седьмой и 36-й минуте встречи. Затем в третьем периоде Андрей Белевич, Василий Атанасов и Максим Летунов забросили пять шайб и вывели «Торпедо» вперед. Летунов записал на свой счет три гола.

Далее «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Локомотив» 16 сентября. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с «Ак Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Андрей Стрельцов
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