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15:31, 14 сентября 2023Бывший СССР

Эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении

Эксперт Матевосян: риторика Пашиняна декларирует смену внешнеполитического курса
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна означает смену внешнеполитического курса страны. Об этом заявил армянский политолог Бениамин Матевосян, передает РИА Новости.

«Это все заявления, декларирующие смену внешнеполитического вектора Армения. Все, что раньше ограничивалось пропагандой внутри Армении — пропагандой провластных СМИ, провластных экспертов — за последние несколько дней было озвучено Пашиняном», — объяснил эксперт.

Матевосян отметил, что премьер-министр продемонстрировал позицию властей Армении не только относительно урегулирования карабахского вопроса, а в целом по присутствию России на Южном Кавказе.

Ранее Пашинян в интервью Politico заявил, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, и ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует.

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    Алевтина Запольская
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