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21:50, 14 сентября 2023Экономика

МТС объявила об очередном повышении абонентской платы

МТС объявила об очередном повышении абонентской платы на 10%

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Компания МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее чем на 10 процентов. Об этом ТАСС рассказали пресс-службе компании.

В пресс-службе оператора объяснили меру ростом затрат на развитие инфраструктуры и обслуживание оборудования. Кроме того, МТС необходимо инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, чтобы поддерживать привычное качество услуг связи. Уточняется, что повышение ожидается с 28 сентября.

В конце прошлого года стало известно, что тарифы сотовой связи для россиян в этом году увеличатся. Сообщалось, что операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование.

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    Юлия Мискевич
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