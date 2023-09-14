МТС объявила об очередном повышении абонентской платы на 10%

Компания МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее чем на 10 процентов. Об этом ТАСС рассказали пресс-службе компании.

В пресс-службе оператора объяснили меру ростом затрат на развитие инфраструктуры и обслуживание оборудования. Кроме того, МТС необходимо инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, чтобы поддерживать привычное качество услуг связи. Уточняется, что повышение ожидается с 28 сентября.

В конце прошлого года стало известно, что тарифы сотовой связи для россиян в этом году увеличатся. Сообщалось, что операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование.