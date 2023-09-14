Россиянин из НХЛ ответил на вопрос о получении паспорта США

Российский игрок «Тампы» Михаил Сергачев допустил получение паспорта США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев ответил на вопрос о получении паспорта США. Его слова приводит Forbes.

Игрок допустил такое развитие событий. «Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40 процентов почти. Из моих почти 8,5 миллиона долларов», — поделился он.

Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Помимо «Тампы», защитник выступал за «Монреаль Канадиенс».

Ранее о получении гражданства США высказался российский игрок «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников. «Да нет, не собираюсь. А смысл?» — заявил хоккеист, отметив, что прожил в Америке не так много времени.