РФС отстранил Слуцкого на год условно за оскорбление журналиста

РФС отстранил Слуцкого на год за оскорбление журналиста в эфире «Коммент.Шоу»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что поведение специалиста в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Слуцкого обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

До ноября 2022 года Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина». Он работал в команде с 2019-го. Сообщалось, что специалист покинул ее по собственному желанию.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.