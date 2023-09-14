РФС отстранил Слуцкого на год условно за оскорбление журналиста
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.
В организации заявили, что поведение специалиста в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Слуцкого обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.
До ноября 2022 года Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина». Он работал в команде с 2019-го. Сообщалось, что специалист покинул ее по собственному желанию.
В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.