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15:42, 14 сентября 2023Путешествия

Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

Испания не будет конфисковывать личные вещи прилетающих в ЕС не из РФ россиян

Фото: Borja Suarez / Reuters

В Испании не будут конфисковывать личные вещи россиян, которые прилетают в Евросоюз (ЕС) рейсами не из РФ и не находятся под санкциями. Такое решение озвучили ТАСС в испанском Государственном агентстве налоговой службы, которое курирует местную таможню.

В случае, если россияне въезжают в государство ЕС не из РФ, а из другой страны Шенгенской зоны или за ее пределами, запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются, пояснили в ведомстве. В источнике уточняется, что на таких путешественников не распространяются ограничения на провоз телефонов, косметики и других личных вещей.

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Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что Италия не станет конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при въезде в страну. Он отметил, что регламент позволяет странам-членам ЕС по своему усмотрению применять санкции в отношении россиян.

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    Марина Черняк
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