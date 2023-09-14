Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

Испания не будет конфисковывать личные вещи прилетающих в ЕС не из РФ россиян

В Испании не будут конфисковывать личные вещи россиян, которые прилетают в Евросоюз (ЕС) рейсами не из РФ и не находятся под санкциями. Такое решение озвучили ТАСС в испанском Государственном агентстве налоговой службы, которое курирует местную таможню.

В случае, если россияне въезжают в государство ЕС не из РФ, а из другой страны Шенгенской зоны или за ее пределами, запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются, пояснили в ведомстве. В источнике уточняется, что на таких путешественников не распространяются ограничения на провоз телефонов, косметики и других личных вещей.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что Италия не станет конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при въезде в страну. Он отметил, что регламент позволяет странам-членам ЕС по своему усмотрению применять санкции в отношении россиян.

