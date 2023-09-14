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22:04, 14 сентября 2023Забота о себе

Беременная жена узнала о циничном споре мужа на нее

Женщина обнаружила, что до свадьбы муж поспорил на секс с ней с друзьями

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Молодая беременная женщина обнаружила, что муж и его друзья, знавшие ее детства, еще до свадьбы поспорили о сексе с ней. На ее пост в Reddit обратило внимание издание Mirror.

24-летняя автор поста рассказала, что недавно к ее 35-летнему мужу приехали старые друзья. «Один из них назвал моего мужа счастливчиком, раз наши отношения сложились. Тогда другие засмеялись, а мой брат и мой муж занервничали», — рассказала она. Как узнала женщина, причиной смеха был циничный спор между ними. Когда-то брат, познакомив их, называл ее высокомерной неудачницей и предлагал «преподать ей урок». «Они, кроме брата, решить поставить на то, кто переспит со мной первым. Это оказался мой будущей муж, и с тех пор мы не расставались. Мне было бы не так больно, если бы он был сволочью, но со мной он всегда был мил и нежен», — пишет уязвленная девушка.

Муж пытался убедить жену, что изменился с тех пор, и не в последнюю очередь благодаря ей, но теперь женщина не верит избраннику. «Этим утром мы ходили к врачу, и он плакал, когда увидел на УЗИ нашего ребенка. А мне было отвратительно: я не знала, искренен он или нет», — поделилась она, отметив, что не знает, сможет ли теперь доверять мужу.

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В комментариях пользователи форума сошлись на том, что сводный брат и его друзья поступили с девушкой отвратительно, особенно учитывая серьезную разницу в возрасте. «Каким боком секс похож на "урок", ей собирались разбить сердце после? Или думали, что секс ее унизит? Была она высокомерной или просто честной и уверенной в себе?» — размышляет один из комментаторов.

Ранее муж, возмущенный отказом жены пойти вместе с ним на эротическую вечеринку, попросил совета у пользователей сети. 47-летний мужчина рассказал, что позвал 48-летнюю жену на секс-вечеринку и удивился, что ее разозлило это предложение.

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    Александра Лисица
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