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05:41, 14 сентября 2023Мир

В Европе назвали угрозой рекордные продажи оружия Украине

Депутат ЕП Уоллес назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия

Фото: Reuters

Депутата Европарламента Мик Уоллеса заявил, что в 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. Евросоюз не может вложить достаточно денег в оборону. Прибыль продавцов оружия стремительно растет», — написал Уоллес, задавшись вопросом, есть ли этому предел.

Ранее голландский правозащитник Якоб де Йонге заявил, что решение американской стороны поставить Украине снаряды с обедненным ураном представляет угрозу для планеты.

О том, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams уже этой осенью, стало известно 7 сентября. Как отметила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Киев имел снаряды «конкретно в то время, когда и танки».

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    Екатерина Подвигина
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