Минобороны Великобритании передало Украине БПЛА Malloy для транспортных задач

Великобритания передала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Malloy для транспортных задач. Об этом сообщает Минобороны страны в своем аккаунте в X (бывший Твиттер).

«Мы подарили Украине тяжелые дроны Malloy, которые смогут доставлять припасы и вооружение на линию фронта», — передает оборонное ведомство.

Помимо транспортировки снарядов, предполагается, что дроны будут использоваться для отправки продовольствия и боеприпасов. В министерстве подчеркнули, что БПЛА данного типа способны сыграть значимую роль в конфликте на Украине.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-президента США Дональда Трампа не сворачивать поддержку Украины после переизбрания. По словам экс-премьера, военная победа России и последующий политический успех российского лидера Владимира Путина «стали бы катастрофой для Запада и американского руководства», в особенности для президента США, ставящего перед собой цель «вернуть Америке былое величие».