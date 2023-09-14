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00:43, 15 сентября 2023Мир

Украина и Бразилия согласовали позиции в преддверии неделей высокого уровня ООН

Кулеба: Украина и Бразилия согласовали позиции перед неделей высокого уровня ООН

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Главы МИД Бразилии и Украины Мауро Виейра и Дмитрий Кулеба согласовали позиции сторон в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Заседания пройдут с 19 по 26 сентября.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал G20 неподходящей площадкой для обсуждения вопроса достижения мира на Украине. «Там есть место для обсуждения войны. Есть место для обсуждения мира. Есть место, где можно посадить (Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского за стол переговоров», — заявил он.

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    Юлия Мискевич
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