В США спрогнозировали высокий риск террористических атак в 2024 году

МВБ США прогнозирует высокий риск террористических атак в стране в 2024 году

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует высокий риск террористических атак в стране в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень ведомства.

Отмечается, что действующие за рубежом радикальные группировки попытаются восстановить свое былое влияние.

«Министерство ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой, но принципиально не изменится, в основном проявляясь в виде нападения со стороны одиночных преступников или небольших групп, которые происходят без особого предупреждения», — подчеркнули в ведомстве.

В МВБ также проанализировали ситуацию на границе с Мексикой. Ожидается, что сложности в области пограничной и иммиграционной безопасности, с которыми Соединенные Штаты столкнулись в 2023 году, останутся и в следующем.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на исследование Университета Брауна сообщала, что полное число жертв глобальной войны США с терроризмом после 11 сентября 2001 года составляет от 4,5 до 4,6 миллиона человек. По данным издания, рассчитать минимальное количество смертей, связанных с войной с терроризмом, в конфликтах в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене затруднительно.