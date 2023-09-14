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08:25, 14 сентября 2023Из жизни

В Индонезии спасли орангутанга из многолетнего секс-рабства

Индонезийские зоозащитники спасли самку орангутанга из многолетнего секс-рабства

Фото: Chris Loh / Unsplash

Индонезийские зоозащитники спасли самку орангутанга, которая подвергалась сексуальному насилию в течение нескольких лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Уточняется, что в секс-рабство обезьяна по имени Пони попала благодаря своему владельцу. Мужчина держал ее на цепи и предоставлял для сексуальных услуг за деньги. По данным газеты, Пони неоднократно пытались вызволить, но хозяин не соглашался отпустить ее.

Освободить животное удалось только с помощью полиции и военных. Обезьяну отправили в реабилитационный центр, после пережитого она не могла самостоятельно искать пищу. Сейчас Пони живет в вольере вместе с другими орангутангами.

Ранее жительница Уэльса попыталась смыть мартышку в унитаз. Помимо этого, она также хотела накормить ее кокаином. Женщину приговорили к условному сроку за жестокое обращение с животными.

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    Марина Совина
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