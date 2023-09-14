МИД Словакии заявил о высылке сотрудника посольства РФ из страны

Словакия решила выслать сотрудника российского посольства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». У российского дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть страну, заявили в министерстве.

Ранее МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата. Сообщается, что персонами нон грата объявлены первый и второй секретари посольства США Дж. Силлин и Д. Бернстайн (полные имена не приводятся), они должны покинуть территорию России в течение семи суток.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ», — заявили в МИД России.