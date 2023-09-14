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17:50, 14 сентября 2023Мир

Словакия решила выслать сотрудника российского посольства

МИД Словакии заявил о высылке сотрудника посольства РФ из страны

Фото: Wizzard / Wikimedia

Словакия решила выслать сотрудника российского посольства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». У российского дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть страну, заявили в министерстве.

Ранее МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата. Сообщается, что персонами нон грата объявлены первый и второй секретари посольства США Дж. Силлин и Д. Бернстайн (полные имена не приводятся), они должны покинуть территорию России в течение семи суток.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ», — заявили в МИД России.

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    Виктория Кондратьева
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