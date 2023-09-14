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17:12, 14 сентября 2023Культура

Бывший сотрудник Канье Уэста подал в суд на исполнителя

Бывший сотрудник американского рэпера Канье Уэста подал в суд на исполнителя

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for adidas

Бывший сотрудник американского рэпера Канье Уэста Тони Саксон подал в суд на исполнителя. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебный иск.

В документе говорится, что Саксон работал над проектом дома хип-хоп-артиста в Малибу в тяжелых условиях и был незаконно уволен за неисполнение «опасных требований». По предварительным данным, экс-работник музыканта, который также находился в должности смотрителя объекта и охранника, должен был сделать здание «похожим на бомбоубежище 1910-х годов». Планировалось демонтировать окна, сантехнику и электричество, а также заменить лестницы на горки.

Также, по словам истца, условия работы были «ужасными»: он травмировал шею и спину, а все время ремонта проживал в строящемся доме Уэста. Он подчеркнул, что хип-хоп-артист выгнал его, когда Саксон отказался переносить генераторы электричества в дом, так как это могло еще сильнее навредить его здоровью.

В марте 2023 года сообщалось, что Сесилия Хейли, бывшая учительница школы, которую основал Канье Уэст, подала в суд на учебное учреждение из-за расовой дискриминации. Экс-сотрудница Академии Донда добавила, что ей и дочери, также преподававшей в школе, задерживали заработную плату и уволили незаконно «в отместку за сообщения о нарушениях кодекса».

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    Сергей Равин
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