Семью с ребенком выгнали с рейса из-за неприятного запаха

Семью с ребенком выгнали с рейса American Airlines из-за неприятного запаха

Семью с ребенком публично унизили и выгнали с рейса из-за жалоб на исходивший от них неприятный запах. Историей поделился канал Local 10 News.

Уточняется, что Йосси Адлер, его жена Дженни и их 19-месячная дочь готовились вылететь домой в Детройт после отпуска в Майами 13 сентября. Внезапно сотрудники аэропорта вывели туристов из самолета авиакомпании American Airlines под предлогом того, что от них плохо пахло.

«С нами все в порядке. Я хочу, чтобы они признались в том, что произошло на самом деле, и сказали мне правду», — возмутился мужчина. По словам Дженни Адлер, они были настолько сбиты с толку, что спрашивали людей в аэропорту, действительно ли от них исходит неприятный запах.

При этом багаж Адлеров, детское автокресло, коляска и другие принадлежности для ухода за ребенком остались на борту улетевшего самолета. Представители перевозчика заявили, что предоставили семье отель и ваучеры на еду, а также забронировали им места в самолете до Детройта на 14 сентября. Позже стало известно, что Адлеры благополучно вернулись домой и забрали вещи в аэропорту.

Ранее пассажиры авиакомпании Singapore Airlines потребовали от перевозчика компенсацию после полета в бизнес-классе с плохо пахнувшей собакой. Инцидент произошел на 13-часовом рейсе из Парижа в Сингапур