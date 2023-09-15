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12:12, 15 сентября 2023Бывший СССР

МИД рассказал о «мячиках» по организации переговоров с Украиной на стороне Киева

Лавров: «все мячики» по организации переговоров с Украиной на стороне Киева

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

«Мячики» в рамках организации переговорного процесса Москвы с Киевом на стороне Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса, цитирует его ТАСС.

«Мячик-то совсем не на нашей стороне. Все мячики, а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно», — прокомментировал он тему переговоров.

Помимо этого, глава МИД России рассказал, что вокруг темы российско-украинских переговоров появляется заговор и возникают попытки через «псевдодипломатию» поставить все с ног на голову.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что Вашингтон поддержит Украину и присоединится к переговорам.

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    Кристина Есикова
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