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06:30, 15 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об «охоте» на первый уничтоженный Challenger 2

Советник Пушилина: российские военные целенаправленно охотились за Challenger 2

Фото: Tony Nicoletti / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военные целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Гагин добавил, что Challenger 2 не подлежит восстановлению. Он подчеркнул, что танк полностью выгорел. «Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота», — сказал он.

О том, что российские войска впервые в зоне специальной военной операции (СВО) разбили танк Challenger 2 ВСУ, стало известно 5 сентября. В сети также появился ролик, который демонстрировал ликвидированную технику противника в районе села Работино на запорожском направлении. В кадр попал танк Т-64БВ, бронеавтомобили и горящий Challenger 2.

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    Марина Совина
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