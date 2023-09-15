В Испании частная охранная академия готовила наемников для ВСУ

Le Monde: частная охранная академия в Испании вербовала наемников для ВСУ

В Испании частная охранная академия GOA Tactical разместила рекламу в местной газете, в которой сообщалось о работе курсов по подготовке 200 бойцов для военной помощи Украине. Об этом сообщает Le Monde.

В статье уточнялось, что кандидаты должны иметь двухлетний опыт службы в армии, полиции или сфере безопасности, не иметь судимостей и пройти собеседование. После прохождения пятидневного обучения в Барселоне стоимостью 700 евро (около 72 тысяч рублей) курсанты получали свидетельство о пригодности, позволяющее вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«У нас есть соглашение с частями украинской армии, подтверждающее их подготовку (...). Не мы их нанимаем, это делает украинское правительство. Мы используемся только как фильтр», — сообщил Франсиско Гальвана, руководитель GOA Tactical, журналистам, попросившим его прокомментировать новость о вербовке наемников для ВСУ.

Отмечается, что курсанты, вступившие в ряды украинских подразделений, будут получать зарплату в размере от 2 800 до 3 400 евро (от 290 до 350 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что МИД Кубы опроверг присутствие своих соотечественников на Украине и их участие в конфликте в качестве наемников.