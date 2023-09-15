Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 15 сентября 2023Мир

В Испании частная охранная академия готовила наемников для ВСУ

Le Monde: частная охранная академия в Испании вербовала наемников для ВСУ

Фото: Goa Tactical Industries

В Испании частная охранная академия GOA Tactical разместила рекламу в местной газете, в которой сообщалось о работе курсов по подготовке 200 бойцов для военной помощи Украине. Об этом сообщает Le Monde.

В статье уточнялось, что кандидаты должны иметь двухлетний опыт службы в армии, полиции или сфере безопасности, не иметь судимостей и пройти собеседование. После прохождения пятидневного обучения в Барселоне стоимостью 700 евро (около 72 тысяч рублей) курсанты получали свидетельство о пригодности, позволяющее вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«У нас есть соглашение с частями украинской армии, подтверждающее их подготовку (...). Не мы их нанимаем, это делает украинское правительство. Мы используемся только как фильтр», — сообщил Франсиско Гальвана, руководитель GOA Tactical, журналистам, попросившим его прокомментировать новость о вербовке наемников для ВСУ.

Отмечается, что курсанты, вступившие в ряды украинских подразделений, будут получать зарплату в размере от 2 800 до 3 400 евро (от 290 до 350 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что МИД Кубы опроверг присутствие своих соотечественников на Украине и их участие в конфликте в качестве наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Мать угонщика вертолета Ми-8 на Украину исчезла незадолго до его побега

    В Испании частная охранная академия готовила наемников для ВСУ

    Селена Гомес попала в объектив папарацци без макияжа

    В СК завели дело из-за провалившегося в яму с горячей водой ребенка

    Илон Маск заподозрил у себя аутизм

    Мать пристыдила сына за секс с незнакомкой в туалете самолета

    Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

    В ЦБ заявили об отсутствии психологической границы курса рубля

    Раскрыты подробности о жене актера Александра Петрова

    Киноконцерт Тейлор Свифт собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости