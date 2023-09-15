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12:03, 15 сентября 2023Путешествия

Названа самая опасная для здоровья российских туристов страна

Турция стала лидером в антирейтинге самых опасных стран для российских туристов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турция названа самой опасной для здоровья российских туристов страной в летнем отпускном сезоне 2023 года. Об этом говорится в исследовании Страхового Дома ВСК, результаты которого поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру».

По данным специалистов, которые проанализировали число страховых случаев за указанный период, на эту страну пришлось наибольшее количество происшествий с участием россиян (44 процента).

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Кроме того, в лидерах антирейтинга оказались Египет (33 процента) и Абхазия (7 процентов). Тем временем меньше всего обращений поступало от туристов, которые путешествовали по Азербайджану, Узбекистану, Армении, Белоруссии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

В источнике сказано, что в Турции чаще всего происшествия были отмечены в Аланье (34 процента обращений) и Кемере (24 процента), а самым безопасным для россиян турецким курортом летом 2023 года стала Анталья (менее 5 процентов).

Известно также, что чаще всего за медицинской помощью во время отпуска обращались туристы с проблемами с ЖКТ, отитом и различными травмами, включая переломы.

Ранее российские туристы признались, что больше всего они боятся ехать в США, Францию, Мексику, Индию и Тунис. Стали известны также самые безопасные, по мнению соотечественников, страны. В их число вошли Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ.

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    Марина Черняк
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