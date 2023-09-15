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21:05, 15 сентября 2023Спорт

«Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил на восьмой минуте форвард бело-голубых Федор Смолов. Нападающий реализовал пенальти. Затем на 88-й минуте нападающий гостей Николоз Кутателадзе сравнял счет и помог своей команде уйти от поражения.

«Динамо» сохраняет второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на восьмой строчке с 11 баллами в активе.

В девятом туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром» 19 сентября. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Нижегородцы в этот же день примут дома «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:15.

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    Ксения Курашкина
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