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03:44, 15 сентября 2023Мир

Стало известно о «навязчивом» интересе США к российским дипломатам

Заболоцкая: спецслужбы США «навязчиво» интересуются российскими дипломатами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают «оказывать навязчивое внимание» российским представителям, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк. Об этом рассказала зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, передает РИА Новости.

«Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?», — сыронизировала Заболоцкая.

По мнению дипломата, на постпредство России Штаты последовательно оказывают давление и в целом препятствуют участию России в работе ООН.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, так же как рекомендации и решения ООН, и сообщила, что США пытаются вербовать российских дипломатов.

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    Юлия Мискевич
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