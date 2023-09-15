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01:11, 15 сентября 2023Бывший СССР

Украинские войска 70 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 224 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили обстрелы из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал заявления о взятии Вооруженными силами Украины населенного пункта Андреевка под Артемовском очередным вбросом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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