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22:29, 15 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные сбили разведывательный дрон ВСУ в Харьковской области

Российский дрон сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Харьковской области

Фото: Unsplash.com

Российские военные дроном сбили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники», передает РИА Новости.

«Сбили нашим дроном беспилотник противника», — отметил военнослужащий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные на купянском направлении в районе населенного пункта Кисловка уничтожили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Там уточнили также, что ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

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    Марина Совина
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