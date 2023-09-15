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13:12, 15 сентября 2023Силовые структуры

В России заочно осудили на семь лет украинскую телеведущую за фейки о ВС России

В Москве суд заочно приговорил к семи годам украинскую телеведущую Ефросинину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы украинскую телеведущую Марию Ефросинину (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденная признана виновной в распространении фейков про Российскую армию, подпадающее под действие статьи 207.3 УК РФ. Она объявлена в международный розыск.

27 января Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.

Свою карьеру на украинском телевидении Ефросинина начала в 1998 году на Первом национальном телеканале (УТ-1). Также она работала на Новом канале, ICTV и Интер. В 2005 году Ефросинина была ведущей 50-го, юбилейного конкурса «Евровидение». Также она ведет канал на YouTube, на который подписано 618 тысяч человек.

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    Любовь Ширижик
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