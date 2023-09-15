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20:52, 15 сентября 2023Силовые структуры

Вор в законе Гия Свердловский урегулировал конфликт уральских коммерсантов

URA.RU: вор в законе Гия Свердловский погасил конфликт коммерсантов на Урале
Гия Свердловский

Гия Свердловский. Фото: «Прайм Крайм»

Вор в законе Гия Свердловский урегулировал конфликт, вспыхнувший среди коммерсантов Нижнего Тагила. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Авторитету пришлось выехать в Нижний Тагил, где он встречался с представителями местного криминального истеблишмента. В результате переговоров вору в законе удалось погасить разногласия и избежать стычек в преступной среде.

15 марта 2022 года сообщалось, что в Турции прошла череда сходок воров в законе, на которых обсуждалась инициатива Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, забыть старые обиды и сплотиться. Встречи состоялись в Анталье и Стамбуле, где их участники, ориентированные на воров в законе Мераба Джангвеладзе и Тариела Ониани (Таро), в присутствии нейтральных собратьев подтвердили свою готовность поддержать призыв Шакро о заключении мира без спроса и извинений.

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    Любовь Ширижик
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