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11:33, 15 сентября 2023Среда обитания

Предсказано будущее рынка жилья в случае повышения ключевой ставки

Эксперт Кулаков: спрос на жилье рухнет в случае повышения ЦБ ключевой ставки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В случае очередного повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки спрос на жилье обрушится на 35-40 процентов. Такое будущее рынку недвижимости предсказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, пишет aif.ru.

По словам эксперта, резкое снижение интереса к квартирам произойдет на фоне подорожания ипотеки. «Мы можем ожидать повторение картины весны 2022 года, когда во всех сегментах рынка спрос упал в среднем на 35-40 процентов. В сложное положение попали застройщики. Среди привлекаемых ими кредитов есть те, которые были оформлены с плавающей ставкой, размер которой меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ. Для них заемные средства резко подорожали, что отражается на конечной стоимости недвижимости», — рассказал специалист.

Кулаков отметил, что в первой половине 2023 года платежеспособные покупатели переориентировались на рынок вторичного жилья — там цены стали ниже, чем на новостройки. Дальнейшее же повышение ключевой ставки сделает ипотеку на готовые квартиры запретительно дорогой, считает эксперт.

Дополнительный негативный фактор — ужесточение требований к льготной ипотеке в рамках которого увеличили первоначальный взнос до 20 процентов от суммы кредита. «Все это в комплексе приведет к стагнации на рынке жилой недвижимости. Практика показывает, что в этой ситуации наиболее пострадавшими оказываются региональные девелоперы с небольшим портфелем проектов», — спрогнозировал Кулаков.

Ранее сообщалось, что российские банки могут отменить собственные скидки к ставке по льготной ипотеке. По словам специалистов, причиной для этого станет уменьшение на 0,5 процента бюджетных субсидий, направленных для компенсации недополученных доходов.

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    Нина Ташевская
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