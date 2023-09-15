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12:46, 15 сентября 2023Россия

Путин рассказал про танго, гопак, «барыню» и казачок

Путин посоветовал Киеву не забывать гопак, чтобы не плясать под чужую дудку
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посоветовал Киеву не забывать гопак, чтобы не плясать под чужую дудку. Об этом он заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.

Таким образом Путин иронично посоветовал Киеву проводить более самостоятельную политику. Российский лидер рассказал, что если Украина будет и дальше игнорировать собственные интересы, то ее ждет исполнение барыни, а в лучшем случае — стране доведется плясать танец казачок.

Словами про танго, гопак, «барыню» и казачок государства отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «для танго нужны двое». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии», — заявлял он.

Казачок, гопак и «барыня» — традиционные танцы восточных славян, в которых присутствуют элементы акробатики: движения вприсядку и подскоки. «Барыня» и казачок характеризуются постепенным ускорением ритма.

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    Марк Леонов
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