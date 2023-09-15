Путин рассказал про танго, гопак, «барыню» и казачок

Путин посоветовал Киеву не забывать гопак, чтобы не плясать под чужую дудку

Президент России Владимир Путин посоветовал Киеву не забывать гопак, чтобы не плясать под чужую дудку. Об этом он заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.

Таким образом Путин иронично посоветовал Киеву проводить более самостоятельную политику. Российский лидер рассказал, что если Украина будет и дальше игнорировать собственные интересы, то ее ждет исполнение барыни, а в лучшем случае — стране доведется плясать танец казачок.

Словами про танго, гопак, «барыню» и казачок государства отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «для танго нужны двое». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии», — заявлял он.

Казачок, гопак и «барыня» — традиционные танцы восточных славян, в которых присутствуют элементы акробатики: движения вприсядку и подскоки. «Барыня» и казачок характеризуются постепенным ускорением ритма.