Путин рассказал про танго, гопак, «барыню» и казачок
Президент России Владимир Путин посоветовал Киеву не забывать гопак, чтобы не плясать под чужую дудку. Об этом он заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.
Таким образом Путин иронично посоветовал Киеву проводить более самостоятельную политику. Российский лидер рассказал, что если Украина будет и дальше игнорировать собственные интересы, то ее ждет исполнение барыни, а в лучшем случае — стране доведется плясать танец казачок.
Словами про танго, гопак, «барыню» и казачок государства отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «для танго нужны двое». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии», — заявлял он.
Казачок, гопак и «барыня» — традиционные танцы восточных славян, в которых присутствуют элементы акробатики: движения вприсядку и подскоки. «Барыня» и казачок характеризуются постепенным ускорением ритма.