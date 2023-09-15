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05:01, 15 сентября 2023Наука и техника

Создана диагностирующая и прогнозирующая болезни глаз нейросеть

Nature: создана нейросеть для прогнозирования инсульта и болезней глаз

Фото: v2osk / Unsplash

Ученые Института офтальмологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали нейросеть, которая может диагностировать и прогнозировать заболевания глаз. Результаты работы описаны в журнале Nature.

Искусственный интеллект назвали RETFound — это первый подобный алгоритм в офтальмологии. Нейросеть тренировали на основе 1,6 миллиона снимков сетчатки глаз. Команда сделала систему с открытым исходным кодом, это означает, что доступ к ней может получить любая организация в мире.

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RETFound должен помочь улучшить диагностику некоторых болезней глаз, включая диабетическую ретинопатию и глаукому. Авторы также обещают, что алгоритм способен прогнозировать системные заболевания, такие как болезнь Паркинсона, инсульт и сердечная недостаточность. Примечательно, что в модель загрузили данные многих этнических групп, что позволит одинаково эффективно проводить работу в различных группах населения.

В августе сотрудники Университетского колледжа Лондона разработали искусственный интеллект, который определяет по сетчатке глаза ранние признаки болезни Паркинсона. Устройство сосредоточено на выявлении незаметных для людей изменений.

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    Елена Апазиди
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